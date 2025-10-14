Agostina y Conrado

"Favorita” tiene su versión cuartetera de la mano de Valentina Márquez

La cantante sigue conquistando corazones con su estilo único y presentó una reversión bien cordobesa del hit “Favorita”, acompañada por un videoclip.

14/10/2025 | 20:46

Valentina Márquez no para. La joven artista lanzó su nueva propuesta: una versión cuarteto de “Favorita”, el tema de Ángela Torres que se volvió un éxito en las plataformas.

 Con su sello característico y una energía bien cuartetera, Valentina le dio un nuevo ritmo a la canción y lo acompañó con un videoclip que ya está disponible en YouTube.

Con este lanzamiento, Márquez reafirma su lugar dentro de la nueva generación del cuarteto femenino

