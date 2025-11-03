Falleció Daniel Willington: así fue su último "Ping Pong Popular"

El “Daniel de los estadios” falleció este lunes. En La Popu lo recordamos con su inolvidable participación en el Ping Pong Popular.

El fútbol cordobés y argentino se viste de luto. Este lunes por la tarde falleció Daniel Willington, uno de los ídolos de Talleres de Córdoba y Vélez Sársfield, a los 83 años. Su partida deja un legado imborrable: goles decisivos, gambetas memorables y una entrega incondicional al deporte que tanto amó.

Willington no solo fue un gran jugador. También se mostró cercano, auténtico, con esa chispa que lo hacía entrañable para la gente.

En La Popu tuvimos el honor de tenerlo en una edición especial de “Ping Pong Popular” con Nico Núñez, donde el “Daniel de los estadios” respondió con humor, sencillez y memoria viva sobre su carrera, las glorias, los clásicos y algunos secretos de vestuario.

En su carrera también protagonizó momentos legendarios: un libre que definió un clásico en Alberdi hace ya más de 50 años.

Te invitamos a revivir aquel Ping Pong Popular

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/