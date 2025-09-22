Falleció Carina Favatta, viuda de Gary

Estaba internada desde hace algunos días por una neumonía. La noticia se conoció este lunes 22 de septiembre y causó gran conmoción entre los seguidores del cuarteto.

Este lunes 22 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Carina Favatta, viuda de Edgar Efraín Fuentes, más conocido como Gary, una de las voces más recordadas de la música popular cordobesa.

Favatta se encontraba internada desde hace algunos días a raíz de una neumonía, cuadro que finalmente derivó en su deceso. Tenía 64 años.

La noticia fue confirmada desde el entorno de Carina.

Desde La Popu, mandamos condolencias a su familia y amigos