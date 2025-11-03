Eze Romano y Agos Vilar, las voces del nuevo video de Vacomoloko

La banda estrenó un video en vivo grabado en Apolo, con Eze Romano y la nueva voz femenina, Agos Vilar.

Vacomoloko estrenó un nuevo video con enganchados en vivo junto a Eze Romano y Agos Vilar, la reciente incorporación de la banda.

El material fue grabado en Apolo y muestra toda la energía del grupo sobre el escenario, con un show cargado de ritmo, baile y cuarteto.

La llegada de Agos Vilar marca una nueva etapa para Vacomoloko, que sigue creciendo y sumando fuerza con cada presentación.

Los enganchados ya están disponibles en todas las plataformas digitales y en el canal oficial de YouTube.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/