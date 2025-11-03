Agostina y Conrado

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

Estreno

Eze Romano y Agos Vilar, las voces del nuevo video de Vacomoloko

La banda estrenó un video en vivo grabado en Apolo, con Eze Romano y la nueva voz femenina, Agos Vilar.

03/11/2025 | 20:21

Vacomoloko estrenó un nuevo video con enganchados en vivo junto a Eze Romano y Agos Vilar, la reciente incorporación de la banda.

El material fue grabado en Apolo y muestra toda la energía del grupo sobre el escenario, con un show cargado de ritmo, baile y cuarteto. 

La llegada de Agos Vilar marca una nueva etapa para Vacomoloko, que sigue creciendo y sumando fuerza con cada presentación. 

Los enganchados ya están disponibles en todas las plataformas digitales y en el canal oficial de YouTube.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué? Vacomoloko estrenó un nuevo video con enganchados en vivo.

¿Quién? La banda Vacomoloko, junto a Eze Romano y Agos Vilar.

¿Cuándo? Recientemente, aunque no se especifica una fecha exacta.

¿Dónde? El video fue grabado en Apolo.

¿Cómo? Se muestra un show cargado de ritmo, baile y cuarteto, disponible en plataformas digitales y en YouTube.

¿Por qué? La llegada de Agos Vilar marca una nueva etapa para Vacomoloko.

Te puede interesar

Eze Romano y Agos Vilar, las voces del nuevo video de Vacomoloko

Reviví un momento eterno: el homenaje al Diez en Los Populares

Eze Romano y Agos Vilar, las voces del nuevo video de Vacomoloko

Eze Romano y Agos Vilar, las voces del nuevo video de Vacomoloko

Eze Romano y Agos Vilar, las voces del nuevo video de Vacomoloko

Falleció Daniel Willington: así fue su último "Ping Pong Popular"

El Ranking de la semana
El Ranking de la semana