Euge Quevedo y Nico Sattler la rompen con “Hoy tengo ganas de ti”

Se juntaron dos potencias del cuarteto para ponerle cuarteto a un clásico.

Euge Quevedo y Nico Sattler sorprendieron a su público con una versión cuartetera de “Hoy tengo ganas de ti”, un clásico que no pasa de moda.

La grabación en vivo se hizo nada más y nada menos que en el Movistar Arena, en el marco del último show de La Banda de Carlitos.

La canción “Hoy Tengo Ganas de Ti” fue originalmente interpretada por Miguel Gallardo y a lo largo del tiempo ha sido versionada por grandes voces como Alejandro Fernández junto a Christina Aguilera, Azúcar Moreno y Ricardo Montaner.

Con su impronta única, La Muela y Nico lograron que todos corearan este temazo en el Arena.

El video ya está disponible en el canal oficial de youtube de Euge Quevedo.

