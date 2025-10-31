Zapatillas 1 - Borcegos 0
La cantante de La Banda de Carlitos vivió un divertido momento en el baile de Laborde: se olvidó el calzado que usa siempre en el escenario y tuvo que salir a cantar con las zapatillas deportivas que llevaba puestas.
31/10/2025 | 10:04
FOTO: Euge Quevedo sorprendió arriba del escenario con un look improvisado
Ni los imprevistos logran frenar a Euge Quevedo. Durante el show de La Banda de Carlitos en Laborde, la cantante tuvo un pequeño percance antes de subir al escenario: ¡se olvidó los borcegos!
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Lejos de dejar que eso arruinara la noche, Euge decidió salir a cantar igual, usando las zapatillas deportivas que tenía puestas. Con su energía de siempre y una sonrisa cómplice, se tomó la situación con humor y terminó robándose todas las miradas.
El público celebró su espontaneidad y aplaudió la actitud relajada con la que encaró el imprevisto. Porque si algo demuestra una vez más Euge Quevedo, es que cuando hay talento y carisma, el look pasa a segundo plano.
¿Qué le ocurrió a Euge Quevedo antes de su show? Se olvidó los borcegos.
¿Quién es Euge Quevedo? Es una cantante que se presentó en el show de La Banda de Carlitos.
¿Dónde ocurrió el incidente? En Laboulaye durante un show.
¿Cómo reaccionó Euge ante el imprevisto? Salió a cantar con zapatillas deportivas, tomando la situación con humor.
¿Por qué el público aplaudió a Euge? Celebraron su espontaneidad y actitud relajada frente al imprevisto.