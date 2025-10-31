Euge Quevedo sorprendió arriba del escenario con un look improvisado

La cantante de La Banda de Carlitos vivió un divertido momento en el baile de Laborde: se olvidó el calzado que usa siempre en el escenario y tuvo que salir a cantar con las zapatillas deportivas que llevaba puestas.

Ni los imprevistos logran frenar a Euge Quevedo. Durante el show de La Banda de Carlitos en Laborde, la cantante tuvo un pequeño percance antes de subir al escenario: ¡se olvidó los borcegos!

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lejos de dejar que eso arruinara la noche, Euge decidió salir a cantar igual, usando las zapatillas deportivas que tenía puestas. Con su energía de siempre y una sonrisa cómplice, se tomó la situación con humor y terminó robándose todas las miradas.

El público celebró su espontaneidad y aplaudió la actitud relajada con la que encaró el imprevisto. Porque si algo demuestra una vez más Euge Quevedo, es que cuando hay talento y carisma, el look pasa a segundo plano.