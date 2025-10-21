Euge Quevedo revive “Cómo olvidarte”: ahora en versión cuarteto

La cantante sorprendió a sus fans con el estreno de “Cómo olvidarte”, una canción que marcó sus inicios artísticos hace siete años, cuando la grabó por primera vez en versión cumbia. Esta vez, vuelve a darle vida con una potente versión cuarteto junto a La Banda de Carlitos.

Euge Quevedo sigue pisando fuerte en la escena del cuarteto. En esta oportunidad, presentó “Cómo olvidarte”, un tema muy especial para ella, ya que fue una de las primeras canciones que grabó en sus comienzos, hace aproximadamente siete años, en versión cumbia.

Ahora, Euge decidió reversionarlo al ritmo del tunga tunga, acompañada por La Banda de Carlitos. La grabación del tema y del videoclip se realizó en el reconocido estudio Pira de Córdoba, donde la artista desplegó toda su energía y carisma.

Con esta nueva versión, Euge muestra su evolución musical y su amor por el cuarteto, reeditando una historia que la acompaña desde sus primeros pasos.