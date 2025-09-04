Euge Quevedo emocionó a todos cantando el himno en el Monumental

Así fue la interpretación de la cantante cordobesa justo antes del duelo entre Argentina y Venezuela, ante 80 mil personas.

Una noche que quedará en la historia. Euge Quevedo fue la encargada de entonar el Himno Nacional Argentino en la previa del partido entre la Selección y Venezuela en el Estadio Monumental de River ante más de 80.000 personas.

La cordobesa brilló con su potente voz, en un marco imponente y emocionó a todo un país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Euge cumplió y más: su interpretación del himno fue aplaudida de pie, llevando el cuarteto y la tonada cordobesa al corazón de todos los argentinos.

/Inicio Código Embebido/

"Euge Quevedo":

Porque interpretó el himno antes del partido de la Selección Argentina contra Venezuela pic.twitter.com/t4uWVzm4A9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 4, 2025

/Fin Código Embebido/

El día anterior, Euge había revelado en diálogo con Cadena 3 que estaba nerviosa y ansiosa por interpretar el himno.

"Sinceramente, estoy pasando por un momento complicado. Es como una suma de emoción con nervios. Siento como una presión, pero estoy tratando de enfocarme en mis clases de canto".

La artista había destacado la importancia de entonar el himno de la manera correcta: "Es una responsabilidd muy grande".

El cuarteto copó River

Q' Lokura y La Banda de Carlitos también animaron el show previo, que puso a bailar a miles de hinchas antes del inicio del encuentro.