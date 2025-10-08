Euge Quevedo desafió a Rodolfo Barili a bailar folklore en Jesús María

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo pasaron por el estudio Federal Sancor Seguro de Cadena 3 durante la presentación de la grilla del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026. El grupo se presentará el martes 13 de enero y compartió con Rodolfo Barili en Ahora País la emoción de volver a uno de los escenarios más emblemáticos del país.

AUDIO: La LBC y Euge Quevedo desafiaron a Rodolfo Barili a bailar folklore en Jesús María

FOTO: La LBC y Euge Quevedo desafiaron a Rodolfo Barili a bailar folklore en Jesús María

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo se sumaron a la presentación de la grilla de Jesús María 2026, en el estudio Federal Seguro Salud de Cadena 3. Con la alegría que los caracteriza, adelantaron lo que será su participación el martes 13 de enero en el Festival Nacional de Doma y Folklore.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En diálogo con Rodolfo Barili en Ahora País, la Euge expresó su emoción por volver a pisar el escenario del anfiteatro José Hernández:

“Felices de poder estar y compartir un momento con algunos de los artistas que van a ser parte de este festival. Es un sueño hecho realidad. Es nuestra tercera vez en el festival, pero me genera la misma sensación de felicidad y hasta emoción, porque me transporta a mi infancia, cuando en casa mis papás miraban el festival. Es un sueño cumplido”.

Por su parte, el Keso Pavón agregó: “Todas las veces que vinimos ha sido muy lindo. Es de los festivales más lindos del país, con una trayectoria increíble. Para nosotros es un privilegio que nos tengan en cuenta en la cartelera”.

Entre risas y anécdotas, Euge invitó a Rodolfo Barili a sumarse al baile en Jesús María “Me imagino que te vas a venir vestido de gaucho”, le dijo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El periodista la sorprendió al contar que fue bailarín de folklore durante muchos años, a lo que Quevedo respondió entre carcajadas “Podemos bailar algo en el escenario”.

Barili no dudó y retrucó: “¡Yo zapateo, eh!”.

La charla cerró con el humor y la simpatía de siempre: “Te espero para bailar el gato bueno y el gato malo”, dijo Euge, despidiendo el móvil entre risas y dejando encendida la previa de lo que promete ser una noche inolvidable en Jesús María 2026.