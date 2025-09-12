Pato Bon

Cuartetomanía

Pato Bon

Estreno

Escuchá lo nuevo de La Patrona

La banda, presentó su reversión cuartetera del clásico de Ha*Ash junto a un videoclip oficial que ya puede verse en YouTube.  

12/09/2025 | 19:50

Banda Mix, en la voz de La Patrona, vuelve a sorprender con un nuevo lanzamiento.

Esta vez presentó una versión cuartetera de “Mejor que te acostumbres”, un clásico de Ha*Ash, y lo hizo acompañado de un videoclip oficial que ya está disponible en su canal de YouTube.

Con toda la fuerza del cuarteto y su estilo inconfundible, Vanesa transforma el hit romántico en un tema para cantar, bailar y disfrutar. 

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Te puede interesar

Escuchá lo nuevo de La Patrona

Llegó el "Íntimo sessions #1" de Vacomoloko

Banda XXI estrena “Serie 25”

El Ranking de la semana
El Ranking de la semana