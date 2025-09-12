Escuchá lo nuevo de La Patrona

La banda, presentó su reversión cuartetera del clásico de Ha*Ash junto a un videoclip oficial que ya puede verse en YouTube.

Banda Mix, en la voz de La Patrona, vuelve a sorprender con un nuevo lanzamiento.

Esta vez presentó una versión cuartetera de “Mejor que te acostumbres”, un clásico de Ha*Ash, y lo hizo acompañado de un videoclip oficial que ya está disponible en su canal de YouTube.

Con toda la fuerza del cuarteto y su estilo inconfundible, Vanesa transforma el hit romántico en un tema para cantar, bailar y disfrutar.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/