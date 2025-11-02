"Es una historia de amor y dedicación": Martín Huergo lloró por La Mona Jiménez

En una entrevista exclusiva con Cadena 3, el DJ cordobés recordó el día en que el Mandamás se enfrentó al diluvio en el segundo Bum Bum y él no pudo contener las lágrimas. Además, contó qué significa para él la figura de Carlos “La Mona” Jiménez.

FOTO: El día que Martín Huergo lloró por La Mona: “Me pareció una historia de amor"

Martín Huergo, uno de los DJ cordobeses más reconocidos del país, habló con Cadena 3 y se emocionó al recordar una de las noches más épicas del cuarteto: el segundo Bum Bum, cuando una lluvia torrencial sorprendió a todos, menos a La Mona.

“Lo conozco, pero no lo jodo. Una cosa es tener miles de fans, otra es tener miles de cientos de fans y otra es tener millones de personas que se mueren por vos”, expresó al describir lo que representa La Mona Jiménez.

Huergo recordó que mientras diluviaba, el cantante siguió arriba del escenario como si nada: “La lluvia le pegaba en la cara y él agarró el micrófono y dijo: hasta la última gota, quiero beber hasta la última gota”. Con humor, añadió: “Después estaba Luis Miguel ahí con el paraguas”.

El DJ confesó que ese momento lo marcó profundamente: “Empecé a llorar porque me pareció una historia de amor y de dedicación, y me emociona cuando reivindican así el amor a una pasión”, concluyó en diálogo con Juan Esteves.

