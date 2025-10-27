“Es la primera vez": Valentina Márquez compartió escenario junto a su mamá

Durante su show, Valentina protagonizó una de las escenas más emotivas de la noche al invitar a su madre, Pamela Ponce, a subir al escenario. Juntas interpretaron “Zamba para olvidar”, desatando una ovación y dejando una huella imborrable entre los presentes.

Valentina Márquez vivió una noche cargada de emociones en su presentación en Laboulaye. En medio de un show repleto de energía, cuarteto y alegría, la cantante protagonizó un momento especial al compartir el escenario con su madre, Pamela Ponce.

La artista sorprendió al público al invitarla a cantar juntas “Zamba para olvidar”, generando uno de los pasajes más emotivos del show. El público respondió con una ovación, conmovido por la complicidad y la ternura del encuentro.

En un vlog publicado en sus redes, Valentina contó que su mamá suele acompañarla en las giras, pero que nunca asiste a los shows: “Siempre se queda en el hotel o en el colectivo cuidando a Vicente”, explicó. Sin embargo, esta vez fue diferente.

“Es un día especial, por primera vez mi mamá va a estar de espectadora. Hoy Vicente está con su papá, así que vino al show. Es el más importante”, compartió emocionada antes de subir al escenario.

Pamela también se mostró feliz por el momento: “Estoy feliz, por fin”, expresó frente a cámara.

Ya sobre el escenario, madre e hija compartieron una interpretación llena de sentimiento. Entre risas, Valentina confesó: “La tuve que acorralar para que suba a cantar”, despertando aplausos y risas entre el público.

Sin dudas, una noche que quedará grabada en la memoria de Valentina, de su mamá y de todos los que fueron testigos de ese encuentro tan especial.