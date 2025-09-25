“Es chuncano de Traslasierra”: el ida y vuelta de La K’onga con Pergolini

La banda de cuarteto pasó por “Otro día perdido” entre anécdotas de sus 22 años de carrera y la historia del cuarteto, Pergolini bromeó sobre la tonada cordobesa de la banda, y la respuesta de Diego Granade se volvió uno de los momentos más divertidos de la entrevista.

FOTO: El ida y vuelta de La K’onga con Pergolini

La K’onga fue invitada al programa “Otro día perdido” de Mario Pergolini, donde compartieron una charla cargada de anécdotas, recuerdos y reflexiones sobre el género que los vio crecer.

Pablo Tamagnini recordó los inicios de la banda: “Ya hace 22 años que grabamos nuestro primer disco”, y habló sobre la esencia del cuarteto: “Se nutre mucho del show en vivo”. El cantante también rememoró lo difícil que fue atravesar la pandemia y cómo debieron reinventarse: “Somos 30 en total, había que saber reivindicarse para poder salir adelante toda la banda”.

Por su parte, Nelson Aguirre destacó la intensa producción que vivieron en uno de los momentos más difíciles del grupo: “Llegamos a grabar 40 temas en un año, de ahí nacieron un par de goles que marcaron un antes y un después”.

El tema de los covers también se hizo presente en la charla. Diego Granade explicó: “El cuarteto siempre se nutrió de hacer covers, por una cuestión de que las bandas tocan todos los fines de semana en Córdoba y a la gente le gusta escuchar las baladas hechas cuarteto en los bailes”.

Entre risas, Pergolini le tiró un chiste a Diego: “Che, hablá menos cordobés porque no se entiende”. El músico contestó al toque: “Encima soy chuncano”, y Tamagnini remató desde el fondo: “Es chuncano de Traslasierra”.

La entrevista dejó en claro que, después de más de dos décadas, K’onga sigue fiel a su estilo y al espíritu del cuarteto cordobés.

