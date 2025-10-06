Entró en un vaso de fernet y conquistó Vélez: la noche histórica de Luck Ra

El cordobés llenó por primera vez el Estadio de Vélez ante 50 mil personas y sorprendió con una entrada épica: llegó al escenario dentro de un vaso gigante de fernet. Una noche inolvidable con invitados de lujo, emoción y mucho cuarteto.

Luck Ra vivió una noche consagratoria en su carrera al presentarse por primera vez en el Estadio de Vélez Sarsfield. Con entradas agotadas y más de 50 mil personas que cantaron y bailaron cada una de sus canciones.

El show comenzó de una manera totalmente inesperada: Luck Ra ingresó al estadio dentro de un vaso gigante de fernet, que recorrió el campo ante la ovación del público hasta llegar al escenario principal. La escena fue una verdadera declaración de identidad cordobesa y marcó el tono de una noche donde la fiesta, la emoción y el cuarteto fueron protagonistas.

A lo largo del espectáculo, el cantante repasó todos sus éxitos, con un despliegue escénico imponente, visuales impactantes y una energía que no decayó ni un segundo. Pero eso no fue todo: una gran cantidad de artistas invitados se sumaron para compartir el escenario y hacer de la noche algo aún más especial.

Pasaron por Vélez: Nicki Nicole, La Sole, Euge Quevedo, Joaquín Levinton, Rusherking, Lola Indigo, Los Miranda!, Yami Safdie, Emiliano Brancciari (líder de No Te Va Gustar) y Dani Suárez y Germán “Cóndor” Sbarbati, los históricos integrantes de Bersuit Vergarabat.

Cada colaboración fue celebrada por el público, que respondió con una energía arrolladora. Entre cuartetos, pop, rock y fusiones únicas, Luck Ra consolidó su lugar como uno de los artistas más convocantes del país.

El cierre fue a puro baile, con el estadio convertido en una verdadera fiesta popular. Miles de fanáticos se llevaron el recuerdo de una noche histórica.