Entrevista íntima: “La Mona se lo comió a Juan Carlos Jiménez Rufino”

Carlos “La Mona” Jiménez se presenta este sábado en Potrero de los Funes, San Luis, con el baile más grande del universo. En la previa del show, habló en exclusiva con La Popu y compartió recuerdos, emociones y su pasión intacta por el cuarteto.
20/09/2025 | 17:54
FOTO: “La Mona se lo comió a Juan Carlos Jiménez Rufino”
Hoy sábado, Carlos “La Mona” Jiménez vuelve a escribir una página dorada en la historia del cuarteto. El ídolo cordobés se presenta en Potrero de los Funes, San Luis, con el baile más grande del universo, en una jornada que promete ser inolvidable.
En la previa del show, La Mona habló en exclusiva con La Popu y compartió recuerdos, emociones y su pasión intacta por la música popular que lo acompaña desde hace más de cinco décadas.
“Desde los 7 años me dicen La Mona. Yo me presentaba como Juan Carlos, pero a los días ya me empezaban a decir La Mona. Yo pedía que me digan Carlos, Carlitos… y al final, La Mona se lo comió a Juan Carlos Jiménez Rufino”, reveló entre risas.
Con la frescura de siempre, Jiménez repasó cómo ese apodo que nació en su niñez terminó por convertirse en su sello de identidad, inseparable de su figura y de la leyenda que hoy lo consagra como el máximo referente del cuarteto.
Una transmisión especial
Para quienes no puedan estar presentes en San Luis, La Popu 92.3 transmitirá en exclusiva todo el baile. Una oportunidad única para vibrar con la música del Mandamás y ser parte de una noche que ya se vive como histórica.
Para no perderse ningún detalle de esta charla exclusiva, podés ver la entrevista completa con La Mona Jiménez en el canal de YouTube de Cadena 3.
