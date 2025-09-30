Entre lágrimas y ovaciones: así fue el adiós histórico de La Barra

Tres noches históricas en el Quality marcaron el final de La Barra. Con invitados de lujo, ovaciones interminables y la emoción de la Pepa a flor de piel, la banda más grande de Córdoba se despidió, dejando un legado eterno en el cuarteto.

Tres noches donde el cuarteto fue emoción, lágrimas, recuerdos y festejo. Con transmisión especial de La Popu a las 00:41 del lunes, comenzó el último baile de La Barra en el Quality Arena, marcando el cierre de una de las bandas más grandes e históricas de Córdoba después de 31 años de trayectoria.

Desde la primera canción, la emoción estuvo a flor de piel. Javier “La Pepa” Brizuela no pudo contener las lágrimas y en la previa con La Popu confesó: “Es una sensación de disfrutarlo de una forma que no es la mejor, pero tiene que ser de la mejor. Estos últimos meses estuve distraído en otras cosas y no hice el duelo, así que me parece que lo voy a hacer esta noche”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Conmovido, agregó: “Todo tiene su ciclo, su momento, y este es el momento para culminarlo. Para terminar bien una banda con 31 años de vida. Ojalá que muchos se retiren como lo estamos haciendo nosotros: todo en amistad, todo bien, y disfrutando”.

Una fiesta con invitados de lujo

El último baile no fue solo de La Barra: fue una verdadera celebración compartida con colegas, amigos y artistas que marcaron la historia del cuarteto.

Marcos y Lucho de Banda XXI fueron los primeros invitados en subir al escenario para cantar junto a La Pepa “Amor infiel”. En la previa, contaron a La Popu que no podían perderse la despedida: “Le mandamos un mensaje a La Pepa diciéndole que queríamos formar parte de esta noche especial, así que nos vinimos especialmente desde Río Cuarto”, dijeron.

Marcos sumó emocionado: “Soy barrabalero de siempre, la emoción es increíble. Iba a verlos al Coloso de Zona Norte cuando tenía 15 o 16 años, así que imaginate lo que significa para mí”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Turco Oliva, líder de Cachumba, tampoco quiso faltar. “Nosotros como Cachumba le agradecemos todo el aporte, todo lo bonito que dejó La Barra para siempre. Por eso yo no quería faltar”, declaró.

Al recibirlo en el escenario, La Pepa lo presentó entre risas: “Que venga mi amigo de la infancia. Lo conozco desde que éramos chicos, tenemos la misma edad… ¡y miren el pelo que tiene este todavía!”.

También estuvo presente Titán González, uno de los integrantes de los comienzos de La Barra: “Me siento orgulloso de haber formado parte de esta banda”, dijo.

La emoción llegó también con Magui Olave, quien interpretó “Así no te amará jamás”. En diálogo con La Popu expresó: “Es una noche súper emocionante. Me trae recuerdos de mi adolescencia, una melancolía enorme y un placer y una bendición estar acompañando esta noche a La Barra.”

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La cantante recordó su época barrabalera: “Iba de jueves a domingo, hacía Colono, después Carlos Paz, todos los bailes. Tenía asistencia perfecta. La Barra ocupa un lugar súper importante en la historia del cuarteto: rompieron muchas barreras y sobre todo las clases sociales”.

Reconocimientos y emociones

En un momento especial del baile, Mauricio Cánovas, líder de Trulalá (la banda de donde salieron los integrantes de La Barra), les envió una placa de reconocimiento. La Pepa, visiblemente conmovido, aseguró: “Trula es mi banda porque me dio todo”.

Los más jóvenes también tuvieron su lugar: Fer Olmedo y Joaco Martín de Desakta2 interpretaron “Te felicito” y “Ya no somos ni seremos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fer destacó: “Uno que sabe el sacrificio que es estar tantos años como estuvieron ellos, sabe que es algo muy valorable. Eso es lo que más grande los hace. Por algo son la banda más grande de Córdoba.”

Joaco recordó una charla íntima con La Pepa: “Él nos contaba que toda carrera es una línea de altibajos, y que los bajos hay que superarlos. Esto es un claro ejemplo de que lo han superado, así que espectacular”.

Otro de los grandes momentos fue la participación de Lisandro Márquez, quien cantó “Aventurera”. La Pepa lo presentó con humor: “Ustedes no lo conocen… es un personaje el culiado”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los Caligaris también se sumaron a la despedida: “Estamos muy felices de ser parte de este acontecimiento. La Barra tiene 31 años, nosotros estamos cumpliendo 28, así que más o menos aparecimos en la misma época. Siempre fueron una banda referente para nosotros. En nuestros primeros años hicimos muchas canciones de La Barra porque eran la banda que explotaba en ese momento”.

Juntos interpretaron “Casi la mato”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una noche de colegas y amigos

La Popu también habló con Los Herrera y los hermanos Ninci, invitados especiales de la noche.

Fran Herrera sorprendido dijo “Entienden que esto va a quedar en la historia. En unos años nos vamos a acordar que estuvimos acá esta noche”.

Entre risas, recordó una anécdota: “Me acuerdo cuando mi mamá hizo cagar a mi hermano porque se había escapado al baile de La Barra.”

Juanito Ninci contó: “Cuando pasan estas cosas de encontrarnos entre colegas, uno lo disfruta lo que más puede. La primera canción que grabé con Monada fue ‘Tú me verás’, imaginate lo que significa La Barra para mí”.

Agus Ninci, por su parte, reveló: “Mi primer baile fue La Barra.” Al subir al escenario, La Pepa los recibió diciendo: “Qué locos lindos, qué energía que tienen”.

Otros de los invitados fueron The Monkey, Chocolino y Dani Guardia.

Chocolino no pudo contener las lágrimas y en el escenario le dijo a Pepa: “Te amo, gracias por lo que me diste. Gracias a vos soy yo.”

Al bajar habló con La Popu y agregó “Me enseñaron muchísimo, me pone muy triste. Se va el nombre, pero queda la esencia. Siempre les digo a los chicos nuevos del cuarteto que acobijen lo que hacen, porque después es muy triste cuando no puedan hacerlo. Estoy agradecido de haber formado parte de una gran banda como esta, La Barra es mi corazón y mi vida.”

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El último invitado fue Dani Guardia, ex integrante, quien se dirigió a La Pepa con emoción: “Con esto que hacen esta noche siguen innovando en el cuarteto. Nadie tiene los huevos para hacer lo que están haciendo”. Juntos interpretaron varios clásicos como “No juegues con mi alma”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El broche final: una torta y un legado eterno

El cierre estuvo a la altura de la historia de la banda: una torta gigante con todos los discos de La Barra coronó los festejos por los 31 años de trayectoria.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El pianista Carlos de Piano, emocionado, expresó: “Esto es para vivirlo así, con la gente que nos quiere. Que todos estos invitados vengan es un sueño también. Yo cierro esto muy feliz. A los barrabaleros los amo con todo mi corazón”.

Mientras tanto, el público se resistía a abandonar el estadio y seguía ovacionando.

La Pepa, conmovido, dejó sus últimas palabras: “Te juro que no pensé que me iba a pasar. Arrancó el baile y no podía cantar de la emoción. Los colegas que no vinieron fue porque trabajaban, pero el respeto y agradecimiento es infinito. Despedirnos así es histórico, despedirnos con tantos artistas. Estoy cansado, emocionado pero muy contento. Esto va a ser historia”.

Y a modo de mensaje final a los barrabaleros: “Sean felices, disfruten de nuestra música como sea. Es doloroso estar en esta situación, pero tienen que seguir disfrutándola a través de las plataformas o como sea. Que lo disfruten siempre”.

Un adiós para la historia

La Barra se despidió de los escenarios con tres noches que quedarán grabadas en la memoria colectiva del cuarteto. Una banda que durante 31 años fue alegría, pasión y unión para miles de barrabaleros.

El adiós es doloroso, pero el legado será eterno.