Emanero: "cuando la escuché por primera vez me di cuenta que dimos en la tecla"

Federico Andrés Giannoni ? conocido como Emanero es un rapero, compositor y productor discográfico argentino. Con más de 15 años de carrera y con canciones sobre la realidad social y los problemas personales.

?Emanero se ha convertido en un referente del hip hop/rap en Latinoamérica y es el autor de "Atorrante" la canción que grabó en colaboración con Ulises Bueno, Migrantes y Los Palmeras y que rompe records en todas las plataformas musicales.



“Me parece un evento muy piola, nunca fui a un baile de cuarteto va a ser mi primera vez" expresó entuasmado por lo que se viene este fin de semana.

Sobre "Atorrante". “Atorrante la escribí sabiendo que iba a invitar a gente a cantarla, pero no sabía a quién. Después que la tenía lista pensé en Ulises pero no tenía contacto con él así que por medio de la discográfica lo contactamos y salió hermoso, logró un muy buen tema. A mí la canción me encantaba, pero una vez que la pones en manos de otros artistas no sabes como va a funcionar, como la van a sentir cada uno. Y cuando grabamos ese día escuche las voces nos dimos cuenta que dimos en la tecla. Migrantes le aportaron una parte a la canción que yo no tenía."

“La estética tiene que ver con Bandido, copie el mismo formato, pero todo salió natural. No hay cortes a cada uno le salió como la sintió cada uno.”

“Ya estoy armando una tercera, cuarta y quinta parte, no se con quién todavía pero si armando y pensando ideas.”

Su valoración por el cuarteto y la influencia musical que le dejó el "Potro" Rodrigo. “Estoy muy conectado con el cuarteto, les estuve escribiendo a los chicos de La Konga. También escuche mucho a Rodrigo, es una de las personas que me influenció mucho en la adolescencia dejó una marca muy fuerte, sobre todo en Buenos Aires, asi como bandas de rock que también escuchaba en mi pre adolescencia.”

Lo nuevo que se viene con los chicos de La Konga. “Con La Konga estamos haciendo dos cosas, dos colaboraciones, es un proyecto que me tiene muy emocionado, esta todo pensado en el mediano plazo, con Pablo Tamagnini, una canción mía donde quiero que estén y una canción que estoy haciendo para ellos donde voy a estar también.”

“El cuarteto siempre fue una parte muy importante de la música nacional y creo esta bueno que se comience a meter y así como hizo la cumbia meterse en la música urbana. Esta mezcla siempre aporta cosas interesantes a uno y otro género.”

Sobre el show del año que se viene este sábado 30 de septiembre en Complejo Forja junto a Ulises, Rusherking y Big One. “Para el sábado tengo pensado un show como el que venia haciendo donde paso por todas las etapas, con música urbana, cumbia, un poco de todo y cerraremos juntos con Ulises con Atorrante seguro.”