Bailazo
Damián Córdoba se presenta en Sociedad Belgrano para revivir 3 discos que hicieron historia
07/08/2025 | 12:16
FOTO: El Wacho revive 3 discazos
El próximo Sábado 9 de Agosto, Damián Córdoba, viaja en el tiempo y revivirá 3 discazos de su carrera: Imparable, Inigualable y Una Pasión.
El baile será en Sociedad Belgrano y ya podés adquirir las entradas en Éden Entradas.
¡Atención! Hay 2x1 en entradas para que no te lo pierdas y vivas todo el cuarteto Damiánero.
