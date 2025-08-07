El Wacho revive 3 discazos

Damián Córdoba se presenta en Sociedad Belgrano para revivir 3 discos que hicieron historia

El próximo Sábado 9 de Agosto, Damián Córdoba, viaja en el tiempo y revivirá 3 discazos de su carrera: Imparable, Inigualable y Una Pasión.

El baile será en Sociedad Belgrano y ya podés adquirir las entradas en Éden Entradas.

¡Atención! Hay 2x1 en entradas para que no te lo pierdas y vivas todo el cuarteto Damiánero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/