El Wacho revive 3 discazos

Damián Córdoba se presenta en Sociedad Belgrano para revivir 3 discos que hicieron historia 

07/08/2025 | 12:16

El próximo Sábado 9 de Agosto, Damián Córdoba, viaja en el tiempo y revivirá 3 discazos de su carrera: Imparable, Inigualable y Una Pasión.

El baile será en Sociedad Belgrano y ya podés adquirir las entradas en Éden Entradas.

¡Atención! Hay 2x1 en entradas para que no te lo pierdas y vivas todo el cuarteto Damiánero.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? Un baile donde Damián Córdoba revivirá 3 discos de su carrera.

¿Quién es el artista principal? El artista principal es Damián Córdoba.

¿Cuándo se realizará el evento? El evento se realizará el Sábado 9 de Agosto.

¿Dónde tendrá lugar el baile? El baile se llevará a cabo en Sociedad Belgrano.

¿Cómo se pueden adquirir las entradas? Las entradas están disponibles en Éden Entradas.

¿Por qué hay una promoción especial? Hay un 2x1 en entradas para incentivar la asistencia al evento.

