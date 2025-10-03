El Wacho estrenó “Los enganchados de desamor”

El Wacho grabó el video en Villa Carlos Paz y sorprendió con una selección de clásicos que harán vibrar a todos

Damián Córdoba presentó su nuevo material: “Los enganchados de desamor”, un enganchado de temazos para romper corazones.

El video fue grabado en la ciudad de Villa Carlos Paz y ya está disponible para disfrutar en todas las plataformas digitales.

El Wacho reversiona grandes clásicos como “Yo no sé olvidar” (Kike Santander), “Corazón partío” (Alejandro Sanz) y “Solo aquí” (Airbag), dándoles su sello cuartetero inconfundible.

Con este estreno, Damián Córdoba reafirma su vigencia.

