El Wacho estrenó “Los enganchados de desamor”

Estreno
El Wacho grabó el video en Villa Carlos Paz y sorprendió con una selección de clásicos que harán vibrar a todos
03/10/2025 | 20:22
FOTO: Damián Córdoba estrenó unos enganchados tremendos
Damián Córdoba presentó su nuevo material: “Los enganchados de desamor”, un enganchado de temazos para romper corazones.
El video fue grabado en la ciudad de Villa Carlos Paz y ya está disponible para disfrutar en todas las plataformas digitales.
El Wacho reversiona grandes clásicos como “Yo no sé olvidar” (Kike Santander), “Corazón partío” (Alejandro Sanz) y “Solo aquí” (Airbag), dándoles su sello cuartetero inconfundible.
Con este estreno, Damián Córdoba reafirma su vigencia.
