El Toro Quevedo fue reconocido por la Legislatura por su aporte a la música

El cantante Jorge, el Toro Quevedo, uno de los referentes del cuarteto fue distinguido por la Legislatura como Embajador de la Cultura de Córdoba, durante una emotiva ceremonia realizada este jueves 30 de mayo.

“Estoy feliz. Cuando me lo contaron hace un mes y medio atrás lo agradecí pero ayer cuando se hizo efectivo no lo podía creer, toda la gente que estuvo presente ayer agradecerles y me sentí muy orgulloso de ser cordobés, lo dije ayer. Yo siempre hice las cosas con responsabilidad, lo hice de verdad de corazón, pero ser embajador de nuestra cultura es mucho seguro hay alguien más preparado que yo pero lo voy a seguir haciendo con mucha responsabilidad", expresó Jorge Quevedo en dialogó con Los Populares.

“El miércoles se agotaron las invitaciones en media hora, y ayer se entregaron las últimas. Ya esta todo preparado para mañana voy a ir a probar sonido al mediodía en el Teatro Real. Estoy muy emocionado también porque la presentación la va a hacer Rony Vargas, me va acompañar" agregó.

Este sábado en el Teatro Real brindará un show intimista con entrada libre y gratuita.