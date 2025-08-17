El reproche de La Mona a Mario Pergolini

El Mandamás volvió a dar que hablar, esta vez en su visita al programa Otro día perdido, donde protagonizó un momento inesperado con Mario Pergolini que desató las risas del público y de todo el estudio.

Entre anécdotas y recuerdos de sus primeros encuentros, la charla se puso picante cuando La Mona recordó los festivales de Cosquín y le lanzó sin vueltas al conductor: “Vos odiabas el cuarteto”.

Pergolini intentó defenderse: “No lo odiaba”, dijo entre risas, pero Jiménez fue contundente: “Sí, porque no me dabas bola cuando iba a la Rock & Pop”.

La respuesta generó aplausos y carcajadas, mientras el conductor reconocía entre dientes: “Tiene memoria”.

Un cruce sincero y divertido que mostró cómo el paso del tiempo transformó aquellas diferencias en complicidad, dejando una postal imperdible de dos íconos que marcaron la cultura popular argentina.