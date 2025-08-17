“Tiene memoria”
El Mandamás volvió a dar que hablar, esta vez en su visita al programa Otro día perdido, donde protagonizó un momento inesperado con Mario Pergolini que desató las risas del público y de todo el estudio.
17/08/2025 | 12:52
FOTO: El reproche de La Mona a Mario Pergolini
Entre anécdotas y recuerdos de sus primeros encuentros, la charla se puso picante cuando La Mona recordó los festivales de Cosquín y le lanzó sin vueltas al conductor: “Vos odiabas el cuarteto”.
Pergolini intentó defenderse: “No lo odiaba”, dijo entre risas, pero Jiménez fue contundente: “Sí, porque no me dabas bola cuando iba a la Rock & Pop”.
La respuesta generó aplausos y carcajadas, mientras el conductor reconocía entre dientes: “Tiene memoria”.
Un cruce sincero y divertido que mostró cómo el paso del tiempo transformó aquellas diferencias en complicidad, dejando una postal imperdible de dos íconos que marcaron la cultura popular argentina.
¿De qué se trata la charla? La charla aborda anécdotas entre La Mona y Pergolini, destacando su relación y recuerdos de festivales de Cosquín.
¿Quiénes participan en la conversación? Los protagonistas de la charla son La Mona y Pergolini, junto con Jiménez.
¿Cuándo se menciona el cuarteto? La Mona menciona el cuarteto durante la conversación, recordando la actitud de Pergolini hacia este género musical.
¿Dónde se desarrolla la charla? La charla se desarrolla en un contexto que hace referencia a los festivales de Cosquín y a la Rock & Pop.
¿Cómo se siente el ambiente de la conversación? El ambiente es divertido y sincero, con risas y aplausos, reflejando una complicidad entre los participantes.
Te puede interesar