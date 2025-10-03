El regreso del Colorete después del fallecimiento de Mamá Helvecia

Con la emoción a flor de piel, el Colo Gianola, regresó a su programa agradeciendo el cariño de oyentes, amigos y colegas y recordando a su madre, muy querida por la gente.

FOTO: El regreso del Colo Gianola después del fallecimiento de su mamá

Después de unos días difíciles, este viernes, el Colo Gianola volvió a ponerse frente de "Los Populares" para reencontrarse con sus oyentes. El conductor regresó tras el fallecimiento de su mamá, Helvecia, y compartió emotivas palabras al aire.

“Por ahí uno se da cuenta en qué lugar está, en el lugar que te pone el oyente”, expresó con la voz quebrada, agradeciendo a la familia, amigos, compañeros de trabajo y a la audiencia por todo el cariño recibido en este momento tan doloroso.

También tuvo un especial reconocimiento para los médicos y enfermeras de la Clínica Los Arcos, quienes cuidaron de Helvecia durante sus últimos días. Entre lágrimas, recordó una de sus frases más típicas: “Hay que ponerle furia, corazón y huevo”.

El Colo destacó que volvió con profesionalismo y al lugar que lo hace feliz: la radio. “Mamá Helvecia”, como la conocían los oyentes, fue siempre muy querida y recordada, participando en videos y en salidas al aire junto a su hijo.

Un regreso cargado de emoción, donde la radio volvió a ser refugio y compañía.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/