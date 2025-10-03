El regreso del Colorete después del fallecimiento de Mamá Helvecia

Momento emotivo
Con la emoción a flor de piel, el Colo Gianola, regresó a su programa agradeciendo el cariño de oyentes, amigos y colegas y recordando a su madre, muy querida por la gente.
03/10/2025 | 16:08
FOTO: El regreso del Colo Gianola después del fallecimiento de su mamá
Después de unos días difíciles, este viernes, el Colo Gianola volvió a ponerse frente de "Los Populares" para reencontrarse con sus oyentes. El conductor regresó tras el fallecimiento de su mamá, Helvecia, y compartió emotivas palabras al aire.
“Por ahí uno se da cuenta en qué lugar está, en el lugar que te pone el oyente”, expresó con la voz quebrada, agradeciendo a la familia, amigos, compañeros de trabajo y a la audiencia por todo el cariño recibido en este momento tan doloroso.
También tuvo un especial reconocimiento para los médicos y enfermeras de la Clínica Los Arcos, quienes cuidaron de Helvecia durante sus últimos días. Entre lágrimas, recordó una de sus frases más típicas: “Hay que ponerle furia, corazón y huevo”.
El Colo destacó que volvió con profesionalismo y al lugar que lo hace feliz: la radio. “Mamá Helvecia”, como la conocían los oyentes, fue siempre muy querida y recordada, participando en videos y en salidas al aire junto a su hijo.
Un regreso cargado de emoción, donde la radio volvió a ser refugio y compañía.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
¿Quién regresó a la radio? El Colo Gianola volvió a la radio después de unos días difíciles.
¿Por qué estuvo ausente? Estuvo ausente por el fallecimiento de su mamá, Helvecia.
¿Qué reconoció el Colo en su regreso? Reconoció el apoyo de su familia, amigos, compañeros y oyentes durante su doloroso momento.
¿A quiénes agradeció especialmente? Agradeció a los médicos y enfermeras de la Clínica Los Arcos que cuidaron de Helvecia.
¿Cómo describió su regreso a la radio? Lo describió como un regreso cargado de emoción, donde la radio es su refugio y compañía.
Te puede interesar