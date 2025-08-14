El recuerdo del Seba en La Popu

Daniel Humberto Reyna, más conocido como el “Monstruo” Sebastián, hoy estaría cumpliendo 72 años. El Colo Gianolo lo recordó con mucho cariño.

FOTO: El recuerdo del Seba en La Popu

Hoy recordamos al "Monstruo" Sebastián, figura emblemática del cuarteto cordobés, en el aniversario de su natalicio. Sebastián, cuyo nombre real era Daniel Humberto Reyna, falleció en 2017, pero su legado en la música cuartetera sigue vigente.

Fue uno de los máximos referentes del cuarteto, con enorme popularidad en las décadas de 1980 y 1990. Fue el artista cuartetero que más discos vendió para BMG, RCA Victor.

Hoy, en Los Populares, el Colo lo recordó con mucho afecto y con sus grandes hits: "cada vez que venía era un acontecimiento especial, es mi ídolo", "las notas con el Seba eran muy ricas y lindas, nos dejó su impronta".

Recordamos uno de los últimos acústicos que hizo en la radio junto a Colorete Gianola en la siesta de La Popu, para Los Populares.

También volvemos a recordar el documental que hicimos del Seba, para los 80 años del cuarteto

