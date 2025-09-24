El recuerdo de Titi sobre La Barra: “Acá nos tenemos que jugar la vida”

En “Para Todos” recordarón una anécdota de los comienzos de La Barra: cómo, sin cobrar nada y solo por un favor, La Pepa y Titán González sorprendieron a una cumpleañera de 15 años.

FOTO: El recuerdo de Titi Ciabattoni sobre La Barra: “Acá nos tenemos que jugar la vida”

En el marco de los últimos bailes de La Barra, Titi Ciabattoni compartió en el programa “Para Todos” una anécdota que refleja la cercanía y generosidad que siempre caracterizó a la banda.

“Es el cierre de una etapa de La Barra paralela a la etapa de Radio Popular, porque Radio Popular empezó un 8 de agosto de 1994 y La Barra comenzó en septiembre”, recordó Titi al iniciar su relato.

La historia se centra en el momento del lanzamiento del álbum que incluía “La Carta”, un tema que explotó y se convirtió en un verdadero éxito. Fue entonces que su hermano, desde Bell Ville, le comentó que la abogada de su familia quería hablar con él. ¿La razón? Ese viernes, La Barra iba a presentarse en Bell Ville y la abogada quería sorprender a su sobrina en su fiesta de 15 años, que se celebraba en el boliche del pueblo. Su idea era que La Pepa Brizuela y Titán González canten un par de temas como regalo.

Entre risas y con su particular sarcasmo, Titi recordó: “La Barra en ese momento, si la querías contratar, tenías que esperar un año y medio para que te dieran fecha. Me lo pidió así y dije: ‘Acá no tenemos que jugar la vida’. Lo llamé a La Pepa, y dijo que sí”.

Cuando llegó la noche del show en Bell Ville, el club estaba lleno a reventar, con gente subiendo a los techos y vecinos observando desde todas partes. Aun así, La Pepa y Titán se subieron a un auto, llegaron al boliche, cantaron dos temas y regresaron al club. “Qué bárbaro, mira vos lo que hicieron estos tipos”, contó Titi entre sonrisas.

“Son gestos que muchas veces los artistas hacen y que no se conocen. Lo hicieron sin un peso, sin nada, simplemente como un favor. Qué lindo gesto”, concluyó, dejando en claro que más allá del éxito y la fama, el corazón de La Barra siempre estuvo en los pequeños grandes detalles.

El lunes 29, hacemos transmisión especial por La Popu para que vivas cada momento desde donde estés.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/