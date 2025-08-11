El nuevo feat de Los Herrera con Maxi Murua

Fede y Fran lanzaron a pedido del público un nuevo tema junto con Maxi Murua grabado en vivo

Los Herrera y Maxi Murua se unieron y presentaron un temazo que ya es furor.

El tema se trata de "Si tú no vuelves", uno de los éxitos de Maxi que fue grabado en vivo en la Plaza de la Música.

"Estreno exprés, que vuelva Maximiliano Murua", expresó Fran en sus redes.

El video ya se encuentra disponible en el canal oficial de youtube de Los Herrera

