El mensaje de Simón Aguirre a su hijo: "La primera regla es amar a tu mamá"

El cantante mostró su costado más tierno al compartir una foto con su hijo Vicente y un mensaje lleno de amor y enseñanza.

El cuartetero Simón Aguirre enterneció a todos en redes sociales al publicar una dulce foto junto a Vicente, el hijo que tiene con la también cantante Valentina Márquez que nació en febrero de este año. La imagen, llegó acompañada de un mensaje cargado de sentimiento.

“Ya he pasao x todo, mijo, yo te voa enseñar. La primera regla es amar siempre a tu mamá" escribió el cantante, que eligió acompañar la postal con su bebé por un fragmento de una canción de Lil Romeo, llamada Yung Beef.

La publicación se llenó de comentarios y muestras de cariño.

