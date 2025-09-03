El mensaje de Simón Aguirre a su hijo: "La primera regla es amar a tu mamá"

Tierno momento
El cantante mostró su costado más tierno al compartir una foto con su hijo Vicente y un mensaje lleno de amor y enseñanza.
03/09/2025 | 12:43
FOTO: El mensaje de Simón Aguirre a su hijo Vicente
El cuartetero Simón Aguirre enterneció a todos en redes sociales al publicar una dulce foto junto a Vicente, el hijo que tiene con la también cantante Valentina Márquez que nació en febrero de este año. La imagen, llegó acompañada de un mensaje cargado de sentimiento.
“Ya he pasao x todo, mijo, yo te voa enseñar. La primera regla es amar siempre a tu mamá" escribió el cantante, que eligió acompañar la postal con su bebé por un fragmento de una canción de Lil Romeo, llamada Yung Beef.
La publicación se llenó de comentarios y muestras de cariño.
