El Loco Amato presentó “Peligrosa”, su nuevo video en vivo desde Atenas

Cristian “El Loco” Amato lanzó su nuevo tema grabado en Atenas y se prepara para un nuevo show larguísimo en el Super Deportivo con entradas agotadas.

Cristian “El Loco” Amato estrenó “Peligrosa”, su nuevo video en vivo grabado durante una noche inolvidable en Atenas, donde el público vibró al ritmo del cuarteto de El Loco.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y muestra la fuerza de El Loco sobre el escenario, junto a su banda y el fervor de los fans que llenaron el mítico lugar.

Además, el cantante se prepara para reencontrarse esta noche con su gente en un nuevo show "Larguísimo" en el Super Deportivo, con entradas totalmente agotadas.

