El “Lagarto” y Julito Romero dos locutores históricos del cuarteto cordobés

"Un día viernes me convocaron, me vinieron a buscar porque necesitaban un locutor en una banda, la cita era en la casa de la Mona, me presente humildemente no habia nadie, llegue y estaba solo, me encontré con Tito quién fue mi gran compañero y de quien aprendí mucho, me dijo quedate ahi La Mona ya te va a llamar, en la segunda selección Tito le dice Carlos ahi esta el chico de Río Tercero, y me llamó Jimenéz y desde ahi 30 años acompañando al cordobés más famoso. Con Tito cada uno haciamos nuestra tarea, cada uno sabía que hacer, hasta que Tito un día se retiro y Dios se lo quiso llevar y quedé yo, contó con mucho sentimiento el Lagarto.

Grabación en Leones. "Tito me mando a hacer la presentación que quedó en una grabación histórica para siempre" expresó el Lagarto.

"Comencé siendo locutor los sábados en Unión Eléctrica y los domingos en Las Flores. Un día comienzó a hacer música disco y ahi nace el BUENO BUENO... y Sebástián me ve un día y me manda a llamar. Voy a verlo y me dijo que le gustaba lo que hacia y me dijo que me queria para él, hasta que un día coincidimos y comenzamos a trabajar juntos" expresó Julito.

Escucha la nota completa de Lagarto y Julito

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/