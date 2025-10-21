El japonés que viajó 450km para ver a La Konga

Se llama Isamu Kato, es fanático de Boca y sorprendió a los músicos con su calidez

La Konga tuvo su primer show de cuarteto en Japón y además de hacer bailar a todo el público, tuvieron una visita muy especial.

En la previa del show, Isamu Kato, un fanático japonés hincha de Boca Juniors, viajó especialmente desde Kioto para conocer a la banda. Con una sonrisa enorme y una bandera que había preparado para ellos, se acercó al camarín, charló con los músicos y los arengó con cánticos xeneizes en español.

Como si fuera poco, Isamu llegó con empanadas caseras para todo el grupo, gesto que emocionó a los cordobeses. Cuando terminó el show, Matías Godoy, músico de La Konga, decidió agradecerle el cariño regalándole su güiro.

Isamu vive en Kioto, donde tiene una casa de empanadas argentinas llamada “Muchachos”. En los últimos años se volvió un personaje muy querido por los hinchas argentinos: además de viajar para alentar a Boca, se enamoró del mate, los alfajores, las milanesas y el asado.

Una muestra más de que el cuarteto también conquista corazones al otro lado del mundo

