El gesto de Juanito Ninci que emociono a todos: “La música también sana”

Durante un baile de La Monada, el cantante protagonizó un momento que conmovió a todos los presentes: se acercó a un fanático con discapacidad y le cantó “Mi habitación”. El video se viralizó rápidamente y despertó una ola de emociones entre sus seguidores.
20/10/2025 | 13:57
En el baile de La Monada, se vivió una de esas escenas que trascienden la música.
Mientras sonaba “Mi habitación”, Juanito Ninci se acercó al público para compartir un momento muy especial con un fanático con discapacidad, a quien le cantó con enorme ternura y emoción.
El instante fue compartido por la banda en sus redes sociales, donde rápidamente se llenó de comentarios y mensajes de cariño.
En la publicación, la banda escribió:
“Todas las semanas recibimos mensajes de ustedes contándonos cuántas veces nuestras canciones los ayudaron a sanar y a superar momentos difíciles, y realmente es ese el objetivo y nuestro deseo, no solo de Monada, sino de la música en general… SANAR”.
El video se volvió viral, acumulando miles de reproducciones y reacciones de fans que destacaron la sensibilidad y la conexión que la banda mantiene con su público.
Un momento lleno de emoción que reafirma el poder de la música para unir y conmover.
Mirá el video completo acá:
