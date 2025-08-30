El éxito de Sebastián que escribió Pelusa

Se trata de "Tras las rejas de parque", del álbum "El Bandido" de 1982.

AUDIO: El éxito de Sebastián que escribió Pelusa

FOTO: El éxito de Sebastián que escribió Pelusa

Miguel Antonio Calderón, más conocido como Pelusa, nos cuenta en primera persona como fue escribir "Tras las rejas del parque".

"Fue hermoso en su momento escuchar mi canción, cantada por un grande como Sebastián", afirmó.

La historia detrás del éxito, contada por su autor en Los Populares:

