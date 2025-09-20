El dream team de La Mona: “Ellos ya están haciendo cuarteto en el cielo"

Antes de su show histórico en Potrero de los Funes, Carlos “La Mona” Jiménez habló en exclusiva con La Popu. Recordó a los grandes pioneros del género y confesó que su pasión por el cuarteto sigue intacta después de 58 años de carrera.

FOTO: El equipo de los sueños de La Mona

Carlos “La Mona” Jiménez se presenta este sábado en Potrero de los Funes, San Luis, con el baile más grande del universo. En la previa del show, habló en exclusiva con La Popu y compartió recuerdos, emociones y su pasión intacta por el cuarteto.

Jiménez desembarca en Potrero de los Funes con un espectáculo histórico que convoca a miles de jimeneros de todo el país. El mítico escenario natural de San Luis se transforma en el punto de encuentro de fanáticos que viajaron de todas partes para ser parte de una noche inolvidable.

En la previa del show, Dahy Terradas tuvo un mano a mano exclusivo con La Mona. Entre risas, recuerdos y anécdotas, Jiménez dejó frases que emocionan.

Recordó a los pioneros del género: “Si no hubiese sido por ellos, el cuarteto no hubiese existido. Tenemos que estar agradecidos a Cuarteto Leo, Miguel y Eduardo Gelfo y Leonor Marzano.”

También destacó la figura de Sosa Mendieta: “Fue el inventor del cuarteto cantando nasal. Cuando fui a probarme al Cuarteto Berna éramos como 60 chicos, todos cantaban mejor que yo. Yo no soy un buen cantante, pero iba a bailar con Cuarteto Leo y sabía cómo cantaba Sosa Mendieta.”

Con la emoción a flor de piel, agregó: “Ellos ya están haciendo cuarteto en el cielo, me están esperando a mí.”

Sobre su propia carrera, que ya suma 58 años, La Mona confesó: “Dejar de subir al escenario, dejar de cantar, nunca. Es la pasión que tengo. Ver cómo la gente la pasa bien, cómo disfruta, me hace sentir muy feliz. Es un vaivén de amor. A pesar de los años que tengo, me siento joven.”

Con estas palabras, Jiménez volvió a ratificar que su vínculo con la música y con su público sigue siendo eterno. Esta noche, Potrero de los Funes será testigo de otra página gloriosa en la historia del cuarteto. Lo vivos por La Popu.

Para no perderse ningún detalle de esta charla exclusiva, podés ver la entrevista completa con La Mona Jiménez en el canal de YouTube de Cadena 3.

