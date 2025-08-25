El doble de Ulises que juega en las inferiores de Belgrano

Viral
El jugador de la Liga Cordobesa de Belgrano se volvió viral por cantar “Durmiendo en tu ombligo” con la voz idéntica a la de Ulises.
25/08/2025 | 14:01
FOTO: Jugador de las inferiores de Belgrano imita a Ulises Bueno
En las últimas horas, un video revolucionó las redes sociales: Cristian Oliveto, futbolista del equipo de la Liga Cordobesa de Belgrano, mostró un talento inesperado fuera de la cancha. El jugador sorprendió al cantar e imitar a Ulises Bueno, interpretando el clásico “Durmiendo en tu ombligo”.
El video se viralizó rápidamente y llegó hasta el propio Barba, que no dudó en reaccionar con un mensaje al jugador: “Dale crack”
En diálogo con Cadena 3 y La Popu, Cristian contó que esto no nació de un día para el otro: “Siempre fui de joder con mis familiares, haciendo karaoke. Un día se me dio por imitar a Ulises y me dijeron que me salía parecido. Mis familiares y mis compañeros en el vestuario siempre me insistían con que suba un video a las redes, hasta que un día me animé”, relató.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Te puede interesar