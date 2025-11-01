El día que Rony Vargas conoció a La Mona Jiménez

El legendario locutor repasó sus primeros encuentros con la música popular cordobesa y reveló cómo fue aquel momento en el que vio a Carlitos Jiménez por primera vez.

FOTO: Rony Vargas cuenta cuando conocío a La Mona Jiménez

Rony Vargas, una de las voces más queridas y reconocidas de la radiofonía argentina, continúa compartiendo anécdotas imperdibles en "La nota más pulenta", el ciclo de entrevistas con Adrián Gómez.

En esta segunda parte, el histórico conductor recordó el día en que descubrió el cuarteto y conoció a Carlitos “La Mona” Jiménez.

“Descubrimos el cuarteto, fuimos con Mario a un baile muy importante, actuaba La Mona Jiménez”, contó Rony.

“Estaba actuando con Berna, Carlitos era la segunda voz. Nosotros hicimos el baile del disco, un acuerdo con la compañía discográfica que nos regalaba discos chicos… ahí descubro a Carlitos sobre el escenario, una figura impresionante”, recordó con emoción.

De esta manera, Rony revivió uno de los momentos clave de su historia con el cuarteto.

Mirá la segunda parte de esta entrevista cargada de anécdotas y recuerdos.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/