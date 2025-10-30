El día que La Mona le cantó a Maradona y la promesa que nunca se cumplió

En el año 1998, durante un especial navideño en televisión, Diego Maradona y La Mona Jiménez protagonizaron un encuentro inolvidable. Entre risas, emoción y una promesa solidaria que conmovió a todos, los dos ídolos argentinos sellaron un momento histórico que, sin embargo, nunca llegó a concretarse.

El año era 1998 y la televisión argentina vivía una de esas noches que quedan grabadas en la memoria popular. En un agasajo navideño dedicado a Diego Maradona, el conductor del programa le tenía preparada una sorpresa: la llegada de nada menos que La Mona Jiménez.

“Hoy conocí a Maradona y a toda su familia, estoy tan feliz”, dijo La Mona, con la sonrisa de quien estaba cumpliendo un sueño apenas entro al estudio de grabación.

En ese momento, Jiménez estaba impulsando una colecta de pan dulce para las fiestas, con el objetivo de ayudar a las familias más necesitadas de Córdoba. Conmovido por el gesto, Maradona le respondió con una promesa:

“El año que viene te lo prometo, lo hacemos los dos juntos. Te agradezco que tengas ese gesto sin meter a la política y que lo hagas de corazón. Me emociona de verdad.”

Los ídolos coincidieron en un deseo: llevar felicidad a quienes más lo necesitaban, "Conozco la pobreza y quiero hacerlos un poco feliz", dijo La Mona, mientras Maradona asentía.

La promesa era hermosa: unir al Diez y al Mandamás en una campaña solidaria que recorriera Córdoba y todo el país. Pero con el paso del tiempo, aquel sueño compartido nunca se concretó.

El cierre de aquella noche fue tan simbólico como emotivo. Maradona le pidió a La Mona que le cantara “El pueblo te ama, Che Guevara”, y el cuartetero le cumplió el deseo, entonando el tema junto a toda la familia del 10.

Años después, esa escena sigue siendo una joya de la historia popular argentina: dos íconos que se admiraban mutuamente, compartiendo un abrazo, una promesa y una canción que unió al fútbol, al cuarteto y al pueblo.