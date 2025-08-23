El desafío del Trío Cuartefolk: darle fiesta al folklore y emoción al cuarteto

En el Día del Folklore, la banda cordobesa se hizo presente en “Modo cuarteto” con un acústico que mezcló tradición y fiesta.

Con apenas un año de trayectoria, Trío Cuartefolk se posiciona como una de las propuestas más originales de la música. Tres voces, guitarras criollas, bombos y toda la energía del cuarteto cordobés se combinan para dar vida a un estilo que rompe esquemas: la fusión del folklore tradicional con el ritmo bailable más popular de Córdoba.

“Si muchos folkloristas están trayendo su música al cuarteto, ¿por qué no hacerlo al revés? Queremos llevarle una parte más festiva al folklore”, contaron los integrantes, destacando que el desafío es enorme porque trabajan sobre canciones muy conocidas.

Show en el Quality Teatro

La banda se prepara para una fecha especial: domingo 24 de agosto en el Quality Teatro, donde prometen un espectáculo único, emocionante y 100 % bailable. “Es como nuestra presentación oficial en Córdoba”, aseguraron.

Las entradas están disponibles en qualityespacio.com y en las boleterías de Quality.

