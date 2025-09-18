El debut de La Barra: de una lona negra a la historia grande del cuarteto

En un emotivo documental realizado por La Popu, Víctor, la Pepa, Carlos y el Oso compartieron recuerdos únicos del primer baile de La Barra, aquel que marcó el inicio de una historia que hoy, 30 años después, llega a su despedida definitiva.

FOTO: El debut de La Barra: de una lona negra a la historia grande del cuarteto

La cuenta regresiva ya comenzó y la emoción invade a miles de fanáticos que acompañaron cada etapa de la banda. Cada canción, cada baile y cada anécdota se resignifican en este adiós que despierta nostalgia y gratitud.

En un documental especial realizado por La Popu por los 30 años de La Barra conducido por Santiago "Colorete" Gianola, los integrantes compartieron cómo fue el debut de una de las bandas más icónicas de Córdoba.

El debut en Las Palmas

Tras la salida de Trulalá, los músicos planificaron con detalle la fecha de presentación. “Dejábamos un fin de semana libre y al otro, que caía 24 de septiembre, íbamos a debutar. Hablamos con el club Las Palmas y nos abrieron las puertas”, recordó la Carlos de Piano.

La expectativa estaba cargada de nervios y también de incertidumbre. “Esperábamos gente, no mucha porque había otros eventos de colegas, y dije ‘Bueno, estamos al horno’. Pero teníamos que debutar sí o sí”, contó entre risa la Pepa.

La escenografía improvisada

Otro de los recuerdos fue la ambientación del escenario. “Pusimos una lona negra, un nylon con globos. Era un cachivache todo. Dije ‘Mirá lo que es esto’. Pero bueno, era lo que había con el dinero que teníamos. Así que salimos con un par de globos, serpentina, disfrazamos un poco el escenario y a esperar a la gente. Los primeros temas fueron con unos nervios terribles.”

De Atenas a Las Palmas

Lo más insólito fue la diferencia de convocatoria en apenas una semana. El viernes anterior, en Atenas junto a Trulalá, habían cantado frente a 6.000 personas que ovacionaban a la Pepa con el clásico “la Pepa no se va”. Sin embargo, en el debut de La Barra en Las Palmas la asistencia fue de apenas 1.400 personas. “De las 6.000 que ovacionaron, ¿cómo no iban a venir la mitad? Y no vino la mitad, vino un cuarto apenas”, recordaron.

Hoy, en el marco de su despedida y con los últimos shows a la vista, la historia cobra un valor aún más emotivo. A tres décadas de aquel comienzo, esos recuerdos se transforman en testimonio de la pasión, los riesgos y los sueños que dieron forma a una de las bandas más queridas del cuarteto cordobés.

El lunes 29, hacemos transmisión especial por La Popu para que vivas cada momento desde donde estés.

Podes ver el documental completo en el canal de YouTube de Cadena 3.

