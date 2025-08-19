El cuarteto es tendencia: Cuáles son los temas más escuchados de Argentina

Con 6 canciones en el Top 15 y millones de reproducciones semanales, el cuarteto confirma su lugar como uno de los géneros más elegidos por los argentinos.

La música cordobesa sigue marcando el pulso del país. En el ranking de YouTube de las 15 canciones más escuchadas en Argentina, el cuarteto se adueña de la escena con 6 canciones que dominan las listas y reafirman su vigencia en la industria musical.

Dentro del top general destacan:

• 1º “Tu misterioso alguien” – Desakta2 & Valentina Márquez

• 4º “Hoy tengo ganas de ti” – Euge Quevedo & Nico Sattler

• 5º “Cuarteto Sessions #4” – Q’Lokura

• 10º “Tu jardín con enanitos” – Ulises Bueno & Monada

• 11º “Si tú no vuelves” – Los Herrera & Maximiliano Artista

• 13º “Partido en dos” – La K’onga & Juan Fuentes

Pero no solo las canciones pisan fuerte. En el Top semanal de artistas más escuchados de YouTube, el fenómeno también es cordobés:

Q’Lokura lidera el podio con 25.570.965 visualizaciones semanales, seguido por María Becerra con 24.612.356, y en el tercer lugar aparece el artista internacional Bad Bunny con 20.126.973 reproducciones.

A estos le siguen La Konga en el puesto 5 con 14.841.875 reproducciones semanales, Euge Quevedo se posiciona en el puesto 6 con 14.786.158 reproducciones y Desakta2 en el puesto 9 con 12.362.170.

El furor por el cuarteto demuestra que el género atraviesa fronteras y generaciones. Desde clásicos re versionados hasta colaboraciones que sorprenden, los números hablan por sí solos: el cuarteto no solo hace bailar a Córdoba, sino que hoy marca tendencia a nivel nacional.

