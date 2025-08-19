Celeste Pereyra

El cuarteto es tendencia: Cuáles son los temas más escuchados de Argentina

Con 6 canciones en el Top 15 y millones de reproducciones semanales, el cuarteto confirma su lugar como uno de los géneros más elegidos por los argentinos.

19/08/2025 | 15:37

La música cordobesa sigue marcando el pulso del país. En el ranking de YouTube de las 15 canciones más escuchadas en Argentina, el cuarteto se adueña de la escena con 6 canciones que dominan las listas y reafirman su vigencia en la industria musical.

Dentro del top general destacan:

• 1º “Tu misterioso alguien” – Desakta2 & Valentina Márquez

• 4º “Hoy tengo ganas de ti” – Euge Quevedo & Nico Sattler

• 5º “Cuarteto Sessions #4” – Q’Lokura

• 10º “Tu jardín con enanitos” – Ulises Bueno & Monada

• 11º “Si tú no vuelves” – Los Herrera & Maximiliano Artista

• 13º “Partido en dos” – La K’onga & Juan Fuentes

Pero no solo las canciones pisan fuerte. En el Top semanal de artistas más escuchados de YouTube, el fenómeno también es cordobés:

Q’Lokura lidera el podio con 25.570.965 visualizaciones semanales, seguido por María Becerra con 24.612.356, y en el tercer lugar aparece el artista internacional Bad Bunny con 20.126.973 reproducciones. 

A estos le siguen La Konga en el puesto 5 con 14.841.875 reproducciones semanales, Euge Quevedo se posiciona en el puesto 6 con 14.786.158 reproducciones y Desakta2 en el puesto 9 con 12.362.170.

El furor por el cuarteto demuestra que el género atraviesa fronteras y generaciones. Desde clásicos re versionados hasta colaboraciones que sorprenden, los números hablan por sí solos: el cuarteto no solo hace bailar a Córdoba, sino que hoy marca tendencia a nivel nacional.

