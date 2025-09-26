GIRA INTERNACIONAL
La radio será parte de uno de los hitos más importantes en la historia del cuarteto: la primera gira internacional de La K’onga. Con enviados especiales en Europa y Asia, La Popu seguirá de cerca cada show.
26/09/2025 | 15:37
FOTO: EL CUARTETO DESEMBARCA EN TOKIO con CADENA 3 Y LA POPU
El cuarteto sigue rompiendo fronteras y La K’onga inicia su gira internacional con una cobertura exclusiva de Cadena 3 y La Popu. Del 1 al 21 de octubre, la banda llevará su música a Europa y Japón en un recorrido que marcará un antes y un después en la historia del género.
La primera etapa estará a cargo de Alejandro Bustos (Cadena 3), quien acompañará a la banda en sus presentaciones en Italia: miércoles 1 de octubre en Milán y jueves 2 de octubre en Roma. Ambos shows comenzarán a las 16 hora Argentina, con salidas en vivo desde el lugar por la Cadena Popular.
La segunda etapa estará en manos de Dahy Terradas, que viajará para cubrir los shows en Portugal, España y el esperado 21 de octubre en Tokio, el primer baile de cuarteto de la historia en Japón.
Gira “El Amor es ciego” 2025:
1/10 Milano
2/10 Roma
4/10 Palma de Mallorca
5/10 Andorra
7/10 Barcelona
8/10 Valencia
10/10 Málaga
12/10 Lisboa
14/10 Madrid
15/10 Gran Canaria
21/10 Tokio
Con este despliegue, Cadena 3 y La Popu refuerzan su compromiso con el cuarteto, llevando a cada rincón del mundo la música de La K’onga y haciéndolo vivir en exclusiva a su público a través de otra cobertura internacional.
