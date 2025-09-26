El Colo Gianola y sus tesoros de La Barra

En “Los Populares”, el Colo recordó su primera transmisión en un baile de La Barra en Villa Retiro, cuando Adrián Moyano “El Oso” le regaló una pandereta que aún conserva tras 26 años. Con humor, le pidió a Carlos de Piano un bajo (o al menos una cuerda) para completar su colección de recuerdos barrabaleros

Los recuerdos siempre ocupan un lugar especial y si vienen cargados de cuarteto, mucho más. En su programa "Los Populares", el Colo Gianola compartió una anécdota muy especial ligada a La Barra, una de las bandas más queridas de Córdoba que hoy comienzan a despedirse de los escenarios.

El Colo recordó que en su primera transmisión para La Popu en Villa Retiro, nada menos que en un baile de La Barra, recibió un regalo que lo marcó para siempre: una pandereta de manos de Adrián Moyano, “El Oso”, percusionista de la banda y a quien definió como “el hermano que nunca tuve”. Ese instrumento lo acompaña desde hace 26 años y sigue intacto como parte de su tesoro personal.

Pero no fue el único obsequio que recibió de Moyano. Con el tiempo también le regaló una timbaleta de una marca que ya no se fabrica, a la que el Colo calificó como “oro puro”. Ambos recuerdos hoy forman parte del programa Los Populares.

Además, el Colo contó entre risas que en una visita a La Popu, La Pepa Brizuela le obsequió un saco que también guarda con mucho cariño. Y fiel a su estilo, entre chiste y chiste, le tiró un “mangazo” a Carlos de Piano, bajista de La Barra: “Y la verdad que me debería llevar el bajo de Carlitos De Piano”.

Con anécdotas, humor y emoción, el Colo Gianola dejó en claro que la historia de La Popu está llena de momentos que valen oro, sobre todo cuando se comparten con los ídolos del cuarteto.