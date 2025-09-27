El cielo también lloró: La Barra arrancó su despedida bajo una lluvia torrencial

Emotiva despedida
Con más de 6 mil fanáticos en el Quality, la banda más grande de Córdoba abrió su serie de shows de despedida con invitados, clásicos imborrables y una velada marcada por la emoción y la tormenta.
27/09/2025 | 11:21
FOTO: La Barra explotó en su primera noche de despedida
La primera noche de despedida de La Barra en el Quality fue mucho más que un baile: fue un repaso de historia, recuerdos y emociones. Afuera, el frío y el diluvio no detuvieron a los más de seis mil fanáticos que se acercaron para decirle adiós a la banda más grande de Córdoba.
Mientras la tormenta se volvía a encender, la previa la hizo "Gente negra", una banda de la zona sur de Córdoba Capital que hizo versiones de canciones de La Barra como “Se nos fue el amor” y “Ando buscando un amor” en ritmo de rock and blues.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
El show comenzó a la 1:15 con “Dime qué haré” y siguió con una catarata de clásicos como "Tempestad", "Lento", "Te vas", "La fuerza del corazón", "Simón, el gran varón", "Será", "Culpable o no" y "Yo tu hombre, tú mi mujer", entre tantos otros que hicieron vibrar al público.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
La segunda selección se abrió con "Abrázame", y tuvo momentos únicos con los invitados: Vane Velázquez (Banda Mix) interpretó "Ni tú ni yo", Facundo Toro emocionó con "Un millón de rosas" y Chocolino puso la cuota de ternura con "Amor de escuela".
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Uno de los momentos más emotivos llegó cuando apareció una torta, velas encendidas y un abrazo entre los integrantes para celebrar los 31 años de historia. El cierre fue con canciones eternas como "Se nos fue el amor", "Amor infiel" y "La camioneta".
Con la voz entrecortada y emocionado, La Pepa se despidió del público dejando a todos con el corazón en la mano.
La despedida de La Barra continúa este sábado 27 de Septiembre y tendrá su broche de oro el lunes 29 de Septiembre, noche en la que La Popu transmitirá en vivo con el Colorete y la Gitana.
¿Qué ocurrió en el Quality? La primera noche de despedida de La Barra fue un evento lleno de historia y emociones, con más de seis mil fanáticos presentes.
¿Quiénes participaron en la previa? La banda "Gente negra" hizo versiones de canciones de La Barra.
¿Cuándo comenzó el show? El show comenzó a la 1:15 con “Dime qué haré”.
¿Dónde se celebró la despedida? La despedida se llevó a cabo en el Quality de Córdoba.
¿Por qué fue emotivo el evento? Se celebraron 31 años de historia de La Barra con una torta y velas encendidas.
Te puede interesar