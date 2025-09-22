Agostina y Conrado

El Chaqueño y La Konga sorprendieron en Lules con un histórico encuentro

El público tucumano vivió un momento único cuando El Chaqueño Palavecino fue sorprendido por La K’onga en el cierre de su show en Lules. Juntos interpretaron un clásico del folclore que emocionó a todos

22/09/2025 | 18:43

Una noche llena de música y emoción se vivió en Lules, Tucumán, cuando el público fue testigo de una juntada inesperada sobre el escenario: El Chaqueño Palavecino y La Konga compartieron show y dejaron un momento para el recuerdo.

La sorpresa llegó al final de la presentación del Chaqueño, cuando los chicos de La Konga subieron al escenario y juntos interpretaron el clásico “Déjame que me vaya”, que hicieron vibrar a todo el público presente.

En sus redes, Palavecino compartió la emoción que le dejó el encuentro:

“La juntada que no sabías que necesitabas ?? Qué sorpresa me llevé en el escenario finalizando el show en Lules, Tucumán. Qué alegría encontrarme con estos grandes de @lakongaoficial. Gracias muchachos, desearles lo mejor siempre! ??”

Sin dudas, un cruce generacional y musical que los fanáticos ya sueñan con volver a ver.

