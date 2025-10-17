El camarín de La Konga en España: risas, fernet y buena energía antes del show

Dahy Terradas se metió en la intimidad del camarín de La Konga en Madrid y mostró cómo viven la previa los músicos antes de salir a escena

FOTO: El camarín de La Konga en España

En el marco de su tercera presentación en Madrid, La Konga abrió las puertas de su camarín y La Popu estuvo ahí para mostrar cómo viven la previa antes del show.

Dahy Terradas recorrió el detrás de escena del Teatro Barceló, donde se pudo ver a los músicos tranquilos, distendidos y con la mejor energía, entre risas, fernet y cuarteto de fondo.

El encargado de musicalizar el momento fue Abel, quien puso clásicos del género mientras el grupo disfrutaba de un rato de relax. En medio del clima, también hubo tiempo para probar el famoso fernet italiano, que según Pablo Tamagnini, “va como piña, es más dulzón, pero cumple la función”.

En diálogo con Diego Granadé, el cantante contó que se sienten “felices, tranquilos, con ganas de que suene nuestra música”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Por su parte, Nelson Aguirre nos compartió su nostalgia de los shows: “Ya falta poco para que termine la gira, hemos pasado noches increíbles, un show mejor que otro”.

Además, Nelson reveló que conoció lugares increíbles gracias al running y que se tiene guardada una camiseta de Argentina guardada para correr con ella en Tokio.

Una previa distinta, llena de buena energía, humor y mucho fernet, que demuestra que La Konga vive el cuarteto con la misma pasión arriba y abajo del escenario.