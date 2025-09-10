El ayudín del Muñeco Gallardo

Una oyente contó en "Para Todos" su picante historia de amor y dudas.

En el ¿Qué hago Titi? de este miércoles 10 de Septiembre en el programa "Para todos", una oyente contó su historia de amor.

Contó al aire que todo empezó con un simple coqueteo con un cliente. Entre charla y risas, él le propuso un juego: “si gana River, te puedo pedir lo que sea”.

El trato fue claro: quien ganara dominaba al otro. Llegó el momento de cumplir con la apuesta, pero las cosas no funcionaron como esperaban. En el segundo encuentro, tampoco hubo suerte y la duda empezó a crecer: “¿será la diferencia de edad?”, se preguntaba la oyente.

Sin embargo, decidió darle una tercera oportunidad y ahí sí, la cosa cambió. “Me hizo ver las estrellas”, confesó entre carcajadas. Aunque también lanzó una sospecha en voz alta: “¿Habrá tomado algo?”

El cuarto encuentro fue de imprevisto y nuevamente las cosas no funcionaron, lo que la llevó a pensar que hubo “ayudín”.

Ahora, entre la risa y la intriga, la oyente consultó a Titi y a toda la audiencia: “¿Le doy la quinta oportunidad?”

Escuchá la historia completa.

