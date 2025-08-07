¡El anuncio del año! Q' Lokura en Tecnópolis

Nico Sattler y el Chino Herrera se presentan por primera vez en un mítico lugar de Buenos Aires

Después de tres Movistar Arena agotados, Q' Lokura llega por primera vez con un baile inolvidable a Tecnópolis el 13 de Diciembre.

El anuncio lo hicieron con un video a través de sus redes sociales y expresaron: "no tenemos más que agradecimiento por cada uno que viene bancando este sueño desde el primer día"

Las entradas estarán a la venta a partir de mañana a las 12hs en www.plateauno.com

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/