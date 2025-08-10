Pato Bon

El accidente de David Ortiz en pleno baile

Dale Q´Va se presentó en Bomberos San Francisco y David pasó un mal momento sobre el escenario 

10/08/2025 | 11:45

David Ortiz, cantante de Dale Q' Va tuvo un accidente en el escenario durante el show de la banda en Bomberos, San Francisco. 

Aparentemente cedió parte del escenario y cayó, pero por suerte no sufrio lesiones de gravedad. 

Fuentes como Up San Francisco, dieron la noticia de que el cantante fue asistido por servicios de emergencias de Ucemed, quienes después lo trasladaron al Hospital  J.B. Iturraspe, donde lo diagnosticaron con lesiones leves. 

Pronta recuperacion David! 

