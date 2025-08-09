UN SORBO BIEN CORDOBÉS
En medio de una transmisión en vivo junto a Coker, el cantante apareció con un vaso del dúo cuartetero, generando revuelo entre los fans.
09/08/2025 | 15:07
FOTO: Duki sorprendió en un stream con un vaso de Desakta2
Durante un stream del streamer Coker, Duki llamó la atención de los seguidores cordobeses por un detalle que no pasó desapercibido: en su mano tenía un vaso oficial de Desakta2, la banda de cuarteto que pisa cada vez más fuerte en la escena local.
La imagen rápidamente comenzó a circular en redes, despertando orgullo entre los fans de la banda cordobesa y generando comentarios de todo tipo.
Desakta2, que viene de anunciar su participación en un gran bailazo en Complejo Forja junto a Ulises y Simón Aguirre, recibió así un guiño inesperado de uno de los artistas más escuchados del país, que demuestra que el cuarteto trasciende fronteras y géneros.
