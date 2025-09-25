Dos voces potentes: Euge Quevedo y Vane Velazquez cantaron juntas en La Morocha

La unión de Euge Quevedo y Vane Velazquez dejó una interpretación explosiva de “Qué ganas de no verte nunca más”, sumando un nuevo momento histórico a las noches de La Morocha.

En el marco de las grabaciones en vivo que siguen regalando momentos únicos desde La Morocha, esta vez llegó un encuentro explosivo: Euge Quevedo se unió a la cantante de Banda Mix, Vane Velazquez, para interpretar nada menos que “Qué ganas de no verte nunca más”, el clásico inmortal de Valeria Lynch.

Con todo el poder y la fuerza de dos voces femeninas que hacen vibrar al público, la versión en vivo dejó en claro que el cuarteto también sabe adueñarse de los grandes himnos de la música popular.

El video ya está disponible para que lo disfrutes en el canal de youtube oficial de Euge Quevedo

