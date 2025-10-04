Dos películas cuarteteras vuelven al cine

Rosendo Ruiz regresa a la pantalla grande con dos de sus películas más emblemáticas: “De Caravana” y “La Zurda”. Desde está semana hasta el 8 de octubre, el Cine Gran Rex será escenario del reestreno de ambas producciones, que celebran la identidad, la música y la vida cordobesa.

El cine cordobés tiene una cita imperdible desde está semana hasta el 8 de octubre en el Cine Gran Rex. Rosendo Ruiz, uno de los directores más representativos de la provincia, presenta el reestreno de “De Caravana” y “La Zurda”, dos películas que reflejan la esencia popular y cultural de Córdoba, ahora en versiones remasterizadas.

A las 19:30 hs se proyectará “De Caravana”, una historia que sigue a Juan Cruz, un fotógrafo que se ve inesperadamente envuelto en el universo cuartetero de Carlos “La Mona” Jiménez. Con la participación de Lorena Jiménez y su banda Qué las Parió, la película combina humor, emoción y música, en un retrato inolvidable de la pasión cordobesa.

Luego, a las 21:25 hs, será el turno de “La Zurda”, protagonizada por La Zurda y Yonatan, dos jóvenes de los barrios populares que sueñan con triunfar con su banda de cuarteto. Sus vidas cambian drásticamente cuando son acusados de un crimen que no cometieron, iniciando una aventura donde la amistad, la injusticia y el poder se cruzan en una trama tan intensa como humana.

Ambas películas vibran al ritmo del cuarteto y muestran, desde diferentes miradas, la fuerza identitaria que caracteriza a Córdoba. Si te las perdiste o querés volver a vivirlas en la gran pantalla, esta es tu oportunidad de disfrutar dos clásicos que marcaron al cine local.

- “De Caravana” – 19:30 hs

- “La Zurda” – 21:25 hs

- Cine Gran Rex – 27 de abril 165, Córdoba