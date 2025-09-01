Dos bandas de cuarteto cantarán en el partido de la Selección Argentina

¿A pedido de Messi?
Con shows de La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, más la voz de Euge Quevedo en el Himno, el Monumental vivirá una previa bien cuartetera en el último partido oficial de Messi en Argentina.
01/09/2025 | 16:52
FOTO: Previa bien cuartetera en el último partido oficial de Messi en Argentina
El Monumental se prepara para vivir una jornada histórica: en la previa del próximo partido de la Selección Argentina habrá tres shows imperdibles para todos los hinchas que concurran al estadio.
La grilla estará compuesta por La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano, quienes pondrán cuarteto, ritmo y alegría antes del partido. Además, la cantante Euge Quevedo será la encargada de entonar el Himno Nacional Argentino, un momento que promete emocionar a todo el país.
Se recomienda al público con entrada ingresar con tiempo y llegar al menos dos horas antes al Monumental para no perderse ningún detalle de la gran previa que se llevará a cabo en Núñez.
Este encuentro será aún más especial porque se trata del último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en Argentina. Y el cuarteto dirá presente para acompañar a los campeones del mundo en una noche inolvidable.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Te puede interesar