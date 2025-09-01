Dos bandas de cuarteto cantarán en el partido de la Selección Argentina

Con shows de La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, más la voz de Euge Quevedo en el Himno, el Monumental vivirá una previa bien cuartetera en el último partido oficial de Messi en Argentina.

El Monumental se prepara para vivir una jornada histórica: en la previa del próximo partido de la Selección Argentina habrá tres shows imperdibles para todos los hinchas que concurran al estadio.

La grilla estará compuesta por La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano, quienes pondrán cuarteto, ritmo y alegría antes del partido. Además, la cantante Euge Quevedo será la encargada de entonar el Himno Nacional Argentino, un momento que promete emocionar a todo el país.

Se recomienda al público con entrada ingresar con tiempo y llegar al menos dos horas antes al Monumental para no perderse ningún detalle de la gran previa que se llevará a cabo en Núñez.

Este encuentro será aún más especial porque se trata del último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en Argentina. Y el cuarteto dirá presente para acompañar a los campeones del mundo en una noche inolvidable.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/